تونس تتسلم أول شحنة من حافلات صينية للحد من الضغوط على النقل العام

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تسلمت تونس، اليوم الأربعاء، أول شحنة من صفقة اقتناء حافلات من الصين بهدف إنعاش قطاع النقل العام المتهاوي في العاصمة.

ووصلت 111 حافلة ميناء حلق الوادي اليوم من بين 300 حافلة تشملها الصفقة.

وقال وزير النقل رشيد عامري، إن باقي الشحنات ستصل تباعا إلى تونس على مدى أسبوعين أو ثلاثة.

ويواجه قطاع النقل العام عبر الحافلات ضغوطا شديدة في ظل التخلي عن حوالي نصف الأسطول المستخدم في العقد الأخير بسبب الأعطاب وندرة قطع الخيار وأزمة المالية العمومية.

وستوجه هذه الصفقة بالكامل الى العاصمة بينما يجري الترتيب لصفقة ثانية من نفس المزود الصيني "كينغ لونغ" تشمل 419 حافلة مخصصة لباقي المدن، حيث من المتوقع أن يبدأ شحنها إلى تونس في الربع الأخير من العام الجاري.

واستعانت تونس، في الأعوام الأخيرة أيضا بالمئات من الحافلات المستخدمة في العاصمة الفرنسية باريس لسد النقص في الأسطول.