صحة مطروح: دعم مستشفيي سيوة المركزي والعام بجهازي أشعة C-arm بقدرة 15k لدعم ورفع كفاءة الخدمات الطبية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة مطروح، عن وصول جهازي أشعة "C-arm" جديدين لدعم مستشفيي العام، وسيوة المركزي، وهو الجهاز الأحدث من نوعه بقدرة "15k" لدعم ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة من خلال عمليات العظام.

وأوضح الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، في بيان إعلامي، أنه بالإضافة إلى دعم مستشفى سيوة المركزي بجهاز سونار حديث، تم تخصيص جهاز أشعة مقطعية جديد 16 مقطعا، وجهاز أشعة عادية، وجهاز سونار لصالح مستشفى الضبعة المركزي.

وأكد بدء أعمال تركيب جهاز الأشعة المقطعية 16 مقطعا الخاص بمستشفى الصدر، بالإضافة إلى دعم معامل المستشفيات بعدد من الأجهزة المعملية الحديثة.

وأشار إلى وصول جهازي أشعة "C-arm" جديدين لدعم مستشفى مطروح العام ومستشفى سيوة المركزي، وهو الأحدث من نوعه بقدرة 15k لدعم ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة من خلال عمليات العظام بمستشفى مطروح العام ومستشفى سيوة المركزي، بالإضافة إلى دعم مستشفى سيوة المركزي بجهاز سونار حديث، كذلك تم تخصيص جهاز أشعة مقطعية جديد 16 مقطعا، وجهاز أشعة عادية، وجهاز سونار لصالح مستشفى الضبعة المركزي.

ولفت إلى أنه جار تركيب جهاز الأشعة المقطعية 16 مقطعا الخاص بمستشفى الصدر، بالإضافة إلى دعم معامل المستشفيات بعدد من الأجهزة المعملية الحديثة، وسيتم استكمال سلاسل الدعم والإمداد لباقي المنشآت الصحية، في الفترة القليلة القادمة.