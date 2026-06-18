ليبيا تحفر بئرا نفطية بمعدلات إنتاج مشجعة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأربعاء إن شركة سرت لتصنيع النفط والغاز نجحت في حفر بئر تطويرية بحقل (الخير) التابع للشركة، بمعدل إنتاج 3209 براميل يوميا وبمعدل إنتاج 1.948 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب في اليوم.
وذكرت المؤسسة في بيان أن نتائج الاختبارات الأولية للبئر أظهرت "تدفقا طبيعيا دون الحاجة إلى وسائل رفع صناعي، مع تسجيل معدلات إنتاج مشجعة تؤكد نجاح عمليات الحفر والاستهداف الدقيق للمكمن".
ويقع حقل الخير النفطي في حوض سرت، وبدأ الإنتاج في عام 2021 بمعدلات أولية بلغت ستة آلاف برميل في اليوم.
وأوضحت المؤسسة أن عملية الحفر بلغت العمق الكلي المخطط للبئر والبالغ 9050 قدما وبسمك مكمني قدره 174 قدما.
وجاء في بيان المؤسسة "أظهرت البئر قدرة إنتاجية عالية وتدفقا طبيعيا مستقرا مع جودة نفط ممتازة وخلو تام من المياه المصاحبة خلال فترة الاختبار، الأمر الذي يعزز من فرص زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل الخير ويدعم خطط الشركة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الاحتياطيات النفطية وتحقيق مستهدفاتها الإنتاجية".
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على عائدات النفط.