ليبيا تحفر بئرا نفطية بمعدلات إنتاج مشجعة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأربعاء إن شركة ​سرت لتصنيع النفط والغاز نجحت في ‌حفر بئر تطويرية بحقل (الخير) التابع للشركة، بمعدل إنتاج 3209 براميل يوميا وبمعدل إنتاج 1.948 مليون ​قدم مكعبة من الغاز المصاحب ​في اليوم.

وذكرت المؤسسة في بيان أن نتائج ⁠الاختبارات الأولية للبئر أظهرت "تدفقا طبيعيا دون ​الحاجة إلى وسائل رفع صناعي، مع تسجيل ​معدلات إنتاج مشجعة تؤكد نجاح عمليات الحفر والاستهداف الدقيق للمكمن".



ويقع حقل الخير النفطي في حوض سرت، ​وبدأ الإنتاج في عام 2021 بمعدلات ​أولية بلغت ستة آلاف برميل في اليوم.

وأوضحت المؤسسة ‌أن ⁠عملية الحفر بلغت العمق الكلي المخطط للبئر والبالغ 9050 قدما وبسمك مكمني قدره 174 قدما.

وجاء في بيان المؤسسة "أظهرت البئر قدرة ​إنتاجية عالية ​وتدفقا طبيعيا ⁠مستقرا مع جودة نفط ممتازة وخلو تام من المياه المصاحبة ​خلال فترة الاختبار، الأمر الذي ​يعزز ⁠من فرص زيادة الطاقة الإنتاجية لحقل الخير ويدعم خطط الشركة الرامية إلى تعظيم الاستفادة ⁠من ​الاحتياطيات النفطية وتحقيق مستهدفاتها ​الإنتاجية".

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على عائدات النفط.