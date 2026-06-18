تطبيق جديد من هوندا لتوفير بيانات فورية عن الطرق الوعرة لسائقي سيارات ترايل سبورت

أطلقت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا موتور تطبيقا يتيح لسائقي سيارات الطرق الوعرة ترايل سبورت عرض واستخراج بيانات آنية من سياراتهم أثناء القيادة على الطرق الوعرة. يتوافق التطبيق المسمى "هوندا ترايل إكسبريانس" (إتش.تي.إكس) مع طرز ترايل سبورت بايلوت وباسبورت، سي.آر-في، وهو متاح مجانا على متجر آب ستور.

يجمع التطبيق البيانات من 11 نقطة في السيارة، تشمل زاوية دوران الإطارات، وميلانها، وانحرافها، وموضع دواسة الوقود، وضغط المكابح، ودرجة حرارة المحرك والجو الخارجي. كما يسجل التطبيق الارتفاع وخطوط الطول والعرض لإنشاء خرائط تفاعلية للمسارات وحفظها، ليتمكن المستخدمون من الرجوع إليها في أي وقت. ويمكن للسائقين عرض ما يصل إلى ستة بيانات في وقت واحد على شاشة المعلومات والترفيه في سياراتهم عبر تطبيق آبل كار بلاي.

كما يتميز تطبيق إتش.تي.إكس بوظيفة تسجيل الفيديو التي تتيح للسائقين التحكم في كاميرا هواتف آيفون الخاصة بهم من داخل السيارة. ويمكن للمستخدمين تثبيت هواتفهم في أي مكان ضمن نطاق بلوتوث السيارة، سواء داخلها أو خارجها، وتسجيل مقاطع فيديو أو التقاط صور ثابتة عبر شاشة اللمس في ترايل سبورت. وعندما يكون السائق مستعد لمشاركة مغامراته، يمكنهم تصدير مقاطع الفيديو والصور مع طبقات من خرائط المسارات وبيانات الأداء مباشرة التي يحصلون عليها من التطبيق.

وقال عمر صالح المسؤول عن مشروع إتش.تي.إكس في شركة هوندا إنه تم تطوير التطبيق بمساهمة أكثر من 1500 شخص من مالكي سيارة هوندا باسبورت تريل سبورت موديل 2026، مشيرا إلى أن التطبيق مصمم لمساعدة المستخدمين على "القيادة بثقة والاستمتاع بكل مغامرة".

وأفادت هوندا بأنها اختبرت التطبيق مع مجموعة من سائقي الطرق الوعرة من مختلف المستويات، من المبتدئين إلى الخبراء، على مسار مغلق في يناير الماضي وسيتم إصدار تحديثات لمعالجة الملاحظات الواردة خلال مرحلة الاختبار التجريبي في وقت قريب.

ويخطط مهندسو هوندا لزيادة خصائص التطبيق وتطوير إصدار منه لنظام التشغيل أندرويد في المستقبل.