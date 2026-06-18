بورشه تستبعد طرح نسخة كهربائية من الطراز 911

اتخذ الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة بورشه، ميشائيل لايترز، قرارا سيسعد عشاق السيارات التقليدية التي تعمل بمحركات البنزين في جميع أنحاء العالم، حيث استبعدت بورشه إنتاج نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها الأيقونية الشهيرة 911.

ويعتبر صوت محرك الاحتراق الداخلي القوي وسرعته الخاطفة أبرز ما يميز السيارة 911 منذ طرح نسختها الأولى عام 1963.

وقال لايترز، خلال فعالية نظمتها مجلة السيارات الألمانية "أوتو، موتور أوند سبورت"، إن الشركة ستواصل الاستثمار في مجال النقل الكهربائي حيثما كان ذلك ذا جدوى ووفقا لرغبات العملاء.

لكنه أضاف أنه لن تكون هناك سيارة 911 كهربائية، نظرا لما تتمتع به هذه السيارة بمحركها التقليدي من مكانة لدى العملاء، لذا يجب ضمان تطويرها بالاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي وتقنيات السيارات الهجين.

وبحسب لايترز ، تتبنى بورشه نهجا منفتحا تجاه التكنولوجيا، مشيرا أنها كانت رائدة في مجال السيارات الكهربائية مع السيارة تايكان الكهربائية كليا، إلا أنه أقر بأن الشركة ربما تسرعت قليلا في التحول نحو تكنولوجيا النقل الكهربائي.

وحققت طرز بورشه الكهربائية شعبية أقل بكثير مما توقعته الشركة، مما دفع الرئيس التنفيذي السابق أوليفر بلومه إلى إعادة النظر في هذه الاستراتيجية قبل استقالته.

تقدم بورشه النسخة الكهربائية من السيارة تايكان منذ عام 2019، كما تنتج الشركة العديد من السيارات الكهربائية في فئة السيارات متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

يعتمد الجيل الحالي من 911 على محرك البنزين فقط، ويحتوى على أقوى فئة من المحركات حتى الآن. وتستخدم السيارة بورشه 911 توربو إس، محركا بقوة 711 حصانا.

ومن المقرر تحديث تشكيلة سيارات بورشه بإضافة عدد أكبر من سيارات محركات الاحتراق الداخلي، الأمر الذي سيتطلب من الشركة استثمار مليارات اليورو.

يذكر أن لايترز تولى رئاسة الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية في يناير الماضي.