محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف أعمال تطهير وصيانة شبكة الصرف الصحي بمركز قلين

وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف أعمال تطهير وصيانة شبكة الصرف الصحي بمركز قلين، استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك من خلال الدفع بفرق ومعدات الصيانة لتنفيذ أعمال التطهير ورفع كفاءة الشبكات، بما يضمن انتظام الخدمة وتحسين كفاءتها، وذلك تحت إشراف أحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة قلين.

وأكد أهمية الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والتعامل السريع مع أي مشكلات أو معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الصيانة والتطهير بمختلف المناطق للحفاظ على كفاءة شبكات الصرف الصحي ومنع حدوث أي تجمعات أو انسدادات.

وأشار إلى دعم المحافظة الكامل لمشروعات البنية الأساسية ورفع كفاءة المرافق العامة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.