محافظ كفرالشيخ يوجه بتوفير الرعاية الطبية لرئيسة قرية أُصيبت بحروق خلال إزالة تعديات بالحامول

وجّه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، بتوفير الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة للمهندسة حكمت الباز، رئيسة قرية تفتيش أبو سكين التابعة لمركز الحامول، والتي أُصيبت أثناء أداء مهام عملها خلال تنفيذ حملة لإزالة التعديات، مؤكداً ضرورة تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لها ومتابعة حالتها أولاً بأول حتى تماثلها للشفاء.

وأعرب محافظ كفرالشيخ عن خالص تمنياته للمصابة بالشفاء العاجل والعودة إلى عملها في أقرب وقت، مشيداً بجهود العاملين بالجهاز التنفيذي ودورهم في الحفاظ على هيبة الدولة والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي.

وكان المحافظ قد زار المهندسة حكمت الباز داخل مستشفى كفرالشيخ العام للاطمئنان على حالتها الصحية، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير المستشفى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض رئيسة القرية لاعتداء أثناء قيادتها حملة لإزالة التعديات بقرية أبو سكين التابعة لمركز الحامول، حيث أقدم أحد المواطنين على سكب مادة قابلة للاشتعال عليها داخل السيارة التي كانت تستقلها، ما أسفر عن إصابتها بحروق.

وتمكن الأهالي من التدخل السريع وإسعافها، قبل نقلها إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقي العلاج اللازم، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.