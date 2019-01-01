وكالة موديز للتصنيف الائتماني تتوقع نمو اقتصاد كينيا بنسبة 6% خلال العام الجاري

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توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في بيان لها نمو اقتصاد كينيا بنسبة 6% خلال العام الجاري والعام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موديز القول إن "قوة قطاع الخدمات والاستهلاك الخاص" سوف يدعمان النمو في أكبر اقتصاد بشرق إفريقيا".

وأضاف البيان أن البنوك الكينية سوف تستفيد من تحسن الاقتصاد، حيث إن رأس المال القوي لديهم وقوة الإيرادات سوف تساعدان في حماية البنوك من المخاطر.

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 10% سنويا.

ويذكر أن الربحية بالبنوك الكينية تعد الأعلى على المستوى الإقليمي، حيث بلغت نسبة العوائد على الأصول 4ر3% خلال عام 2018.

وتتوقع موديز استمرار انخفاض نسبة العجز في الموازنة لتصل إلى 2% بحلول عام 2021.