روسيا: مبادلة جميع السجناء مع أوكرانيا سيكون مثاليا

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلادمير بوتين، اليوم الخميس، إن مبادلة جميع السجناء مع أوكرانيا سيكون أمرا "مثاليا".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "الصيغة المثالية" هي "مبادلة جميع السجناء بين الجانبين".

وأضاف بيسكوف أن بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ناقشا مثل هذه الصيغة هاتفيا.

وكان زيلينسكي، الذي جرى تنصيبه رئيسا لأوكرانيا منذ شهرين، وبوتين قد أجريا أول مكالمة هاتفية بينهما الأسبوع الماضي.

ويذكر أن الانفصاليين، الذين تدعمهم روسيا، والجيش الأوكراني يخوضان حربا بشرق أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية منذ 5 أعوام.

ويشار إلى أن زيلينسكي وضع إنهاء الصراع أولوية قصوى بالنسبة له كرئيس. وجرى إعلان وقف إطلاق نار جديد هذا الأسبوع. ويذكر أن جميع اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة فشلت.

وكان بوتين قد تحدث بالنيابة عن المتمردين في مباحثات السلام الدولية. ونفت روسيا مرارا ما تزعمه أوكرانيا بأنها متورطة بصورة مباشرة في الصراع.