استمرار المقابلات الشخصية لاختيار القيادات المحلية للمحافظات

شارك الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، في اختيار القيادات المحلية للمحافظات بلجنة وزارة التنمية المحلية وذلك في إطار ضخ دماء جديدة بالمحليات.

وبدأت وزارة التنمية المحلية أول أمس الثلاثاء، 16 يوليو الجاري المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019 التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا لشغل الأماكن الشاغرة من الدرجات الممتازة والعالية و مديري العموم والعمل كسكرتيري عموم محافظات وسكرتيرى عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء في جميع المحافظات .

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أن المقابلات الشخصية تتم من خلال لجنة برئاسته وعضوية بعض المحافظين الحاليين والسابقين وهم الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنان بالإضافة لخبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة والتنظيم والادارة، مؤكدًا حرص الوزارة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة والعدالة في اختبار القيادات الجديدة وذلك لرفع كفاءة العمل في المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى إجراء اختبار تحريري للمتقدمين وذلك بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري على المهارات القيادية والسلوكية والحاسب الآلي واللغات والمعلومات العامة ، مشيراً إلى حرص الوزارة على الدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة من الشباب المتميز والمرأة بالمناصب القيادية بالمحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في دفع عجلة التنمية في كافة أنحاء مصر .

وقال شعراوي إنه سيتم تنظيم دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمرشحين الذين سيتم اجتيازهم المقابلات الشخصية.

ومن جانبه قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، انه تم إجراء المقابلات الشخصية لـ100 متقدم في مسابقة وزارة التنمية المحلية 2 لسنة 2019م لاختيار القيادات المحلية للمحافظات، اليوم الأربعاء، بديوان عام وزارة التنمية المحلية.