ارتفاع ضحايا انقلاب حافلة مهاجرين شرقي تركيا 67 بين قتيل وجريح

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أعلن محمد أمين بلمز حاكم ولاية وان شرقي تركيا ارتفاع قتلى انقلاب حافلة مهاجرين في الولايةإلى 17والمصابين إلى 50.

كان بلمز قد صرح في وقت سابق بأن عدد القتلى 15 والمصابين عشرين.

وقال بلمز، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الخميس، إن حافلة صغيرة سقطت من فوق تلة واستقر بها الحال في قاع نهر قرب منطقة "غبك يولو" على مسافة 60 كيلومترا من الحدود مع إيران.

وأضاف بلمز أن السائق التركي لقي حتفه في حين أن جنسيات الركاب لم تتحدد بعد.

وأشار إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات عدة في مدينة وان.

وأضاف: "سبعة من المصابين في وحدة الرعاية المركزة. ولن تزيد الوفيات إن شاء الله".

وبثت قناة "تي ار تي" الرسمية لقطات لأشخاص مبعثرين حول حافلة صغيرة بيضاء ويحمل رجال الإنقاذ المصابين والجثامين.

يشار إلى أن "وان" تقع على طريق يحاول المهاجرون من دول مثل أفغانستان وباكستان وبنجلاديش سلوكه من أجل السفر إلى أوروبا.