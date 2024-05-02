بلينكن يحذر نتنياهو من تأثير عملية رفح المحتملة على التطبيع بين إسرائيل والسعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي التقى به في وقت سابق من هذا الأسبوع في تل أبيب، إنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قريبًا إذا كنت لا تزال ترغب في التوقيع على اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية، حسبما قال مسئولان مطلعان لصحيفة" تايمز أوف إسرائيل".

وذكر المسؤولان أن بلينكن حذر من أن نافذة التوصل إلى اتفاق بدأت تنغلق، وأن من المرجح أن يغلقها تماما هجوم إسرائيلي كبير في رفح جنوب قطاع غزة.

وتكهن مسئول أمريكي بأن اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية والسياسات غير المواتية بشكل متزايد في الكابيتول هيل تجعل من الصعب على البيت الأبيض الانتظار لفترة أطول قبل عرض اتفاق على الكونجرس.

يشار إلى أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت مرارا أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية الذي مفاده بأنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب جميع أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.