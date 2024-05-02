جاسبريني يعلن تشكيل أتالانتا لمواجهة مارسيليا في الدوري الأوروبي

أعلن جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لنادي أتالانتا الإيطالي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة مارسيليا الفرنسي، في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب فيلودروم، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

مارسيليا تأهل لهذا الدور بعد التفوق على بنفيكا البرتغالي بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي، فيما تأهل أتالانتا بالفوز على ليفربول الإنجليزي 3-1، في مجموع المباراتين.

ويدخل أتالانتا مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: جيورجيو سكالفيني، بيرات ديمسيتي، سياد كولاسيناك، دافيد زاباكوستا وماتيو روجيري.

خط الوسط: تيون كوبمينرس، شارل دي كيتيلاري، مارتن دي رون وإيديرسون.

الهجوم: جيانلوكا سكاماكا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ماركو كارنيسيكي، فرانشيسكو روسي، جيوفاني بونفانتي، ماركو باليسترا، بيترو كومي، أليكسي ميرانشوك، ماريو باساليتش، ميشيل أدوبو، هانز هاتيبور، البلال توريه وأديمولا لوكمان.