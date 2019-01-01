نائب وزير الزراعة تتفقد مزرعة الزاوية السمكية بالحامول

تفقدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، نائبًا عن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أمس الأربعاء، مزرعة الزاوية السمكية بالحامول بمحافظة كفرالشيخ، على مساحة حوالي 800 فدان.

وكانت "محرز" قد تفقدت أعمال الحملة القومية الثانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي شهدتها قري مراكز محافظة كفرالشيخ، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وبذل كل الجهد للحفاظ عليها وتنميتها من خلال السيطرة علي الأمراض الوبائية بالمحافظة، والتي بدأت في ٢٢ يونيو ٢٠١٩ والمقرر انتهائها في ٨ اغسطس ٢٠١٩، حيث تم تحصين ١٦٥٧٨٧ رأس ماشية حتى الآن بنسبة تحقيق ٧١٪؜ من المستهدف، حيث ان تعداد المحافظة هو ٢٤١٥٥٨ رأس.

وأكدت نائب وزير الزراعة، على تحصيل مستحقات الدولة من أراضى المزارع السمكية، تفعيلًا للقرارات الجمهورية، وتنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة ضد المتأخرين عن السداد، تطبيقًا للقانون، قائلةً: "لازم حق الدولة يرجع"، مشيدة بالجهود المبذولة التى قام بها الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، في تحصيل متأخرات وحق الدولة والإجرءات التي اتخذها للحفاظ على المال العام الذي هو مال وحق الشعب.