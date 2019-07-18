عبد الغفار والكردي يفتتحان برنامج ملتقى قطاع الدراسات الطبية عن البورد المصري بـ«طب الإسكندرية»

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، اليوم الخميس، ورشة عمل "برنامج ملتقى قطاع الدراسات الطبية لعرض مقترح درجة البورد المصري في الجامعات المصرية"، كشهادة مهنية، لضمان التدريب العملي للأطباء إضافة إلى التأهيل الأكاديمي، وتشبه درجة الزمالة في مجال الطب للخرجين من كليات الطب المختلفة.

وفي كلمته ، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن هذا البرنامج يتم تطبيقه على أعلى مستوى وبنجاح كبير، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية والقوات المسلحة، لافتًا إلى أن هذا البرنامج يعد طفرة في القطاع الطبي بمصر، مشيرًا إلى أنه مع انتهاء الجامعات المصرية من شهادة البورد المصري ستندرج كافة الجامعات المصرية تحت مظلة واحدة، حيث سيتم منح شهادة مهنية للطبيب حتى يكون متخصصًا في مجال معين.

وأكد عبد الغفار أن "قانون مزاولة المهنة" تم خروجه للنور بعد التنسيق الكامل بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لمنح ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الجدد، وكذلك معايير إعادة منح الأطباء ترخيص مزاولة المهنة كلًا في تخصصه وذلك كل خمس سنوات وفقًا لنظام الساعات المعتمدة ، مشيرًا إلى أن قانون ترخيص مزاولة المهنة مرتبط بامتحانات وحضور محاضرات ومؤتمرات، واختتم عبد الغفار حديثه بأن جامعة الإسكندرية ومستشفياتها الجامعية تقدم خدمة علاجية متميزة لكافة المرضى ولديها نخبة متميزة من الأطباء والأساتذة الذين تفخر بهم مصر في كافة المحاقل الدولية.

فيما أكد الدكتور عصام الكردي، أن برنامج البورد المصري سيجعل خريجي كليات الطب المصرية ضمن الأفضل على مستوى العالم لأنه يمنح شهادة مهنية إكلينيكية فى التخصصات الطبية وفقًا لبرنامج تدريبي يضمن أفضل تدريب عملي لأطباء البرنامج، مضيفًا أن جامعة الإسكندرية تسعى دائمًا لتوفير برامج تعليمية وتدريبية للأطباء بالجامعة فضلًا عن التحديث المستمر لبرامج مرحلة البكالوريوس الدراسات العليا للارتقاء بمهاراتهم.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية تعد أول جامعة مصرية تتحول إلى نظام الساعات المعتمدة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مؤكدًا أن هناك 14 كلية تطبق نظام الساعات المعتمدة، وسبتمبر المقبل سيشهد دخول كافة الكليات، وفي اختتام كلمته أوضح الكردي أن جامعة الإسكندرية تفخر باستضافة المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع الطبي ولجنة قطاع العلوم.

فيما أكد الدكتور أحمد عثمان، على أهمية ورشة العمل الخاصة بالبورد المصري لملاحقة التطور السريع في القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي شهد تغيرًا ملحوظًا في العامين الأخيرين من الناحية التشريعية حتى يتواكب مع أحدث الوسائل العالمية، مضيفًا أن ورشة العمل ستضمن مناقشة عدة موضوعات محورية منها مسار الطالب للحصول على الشهادة المهنية، الحوكمة والهيكلة الإدارية وضمان الجودة، التدريب من حيث المتطلبات والمحتوى والمدربين، فضلا عن المتطلبات التشريعية.