النمسا ترشح يوهانس هان لولاية ثالثة مفوضا للجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي

رشح البرلمان والحكومة النمساوية يوهانس هان لعضوية المفوضية الأوروبية الجديدة اليوم الخميس، بعد أن عمل لفترتين على التوالي مفوضا لسياسة الجوار وشؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي .

وقالت المستشارة النمساوية بريجيت بيرلين للصحفيين في فيينا: "لأعوام، عمل هان بلا كلل لتقريب دول غرب البلقان من الاتحاد الأوروبي".

ومن ناحيته، قال هان في المؤتمر الصحفي نفسه "من وجهة نظري، أود الاستمرار في هذا المجال"، مع التأكيد على أن الأمر متروك لرئيسة المفوضية الجديدة أورزولا فون دير لين لتعيين مسؤولي الحقائب.

وأضاف السياسي المحافظ /61 عاما/ أنه يتفق تماما مع سياسات الاتحاد الأوروبي لوزيرة الدفاع الألمانية سابقا فون دير لين، بما في ذلك خطتها لتعزيز دور الاتحاد الأوروبي السياسي الدولي.

وقالت بيرلين إنها تدعم هدف فون دير لين لتحقيق المساواة بين الجنسين في المفوضية الجديدة، لكنها أشارت إلى أن هان كان المرشح الوحيد الذي حظي بدعم من جميع الأحزاب في المجلس التشريعي في النمسا.