انهيار جزئي لعقار «قديم» شرق الإسكندرية دون إصابات

انهارت أجزاء من الطابق الثالث عقار «قديم» مكون 4 طوابق، كائن في 8 شارع مسجد العزيز المجيب، متفرع من شارع 30 منطقة سيدي بشر قبلي، شرق الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية أو في العقارات المجاورة.



تلقت شرطة الإسكندرية، أمس الأربعاء، إخطارًا من غرفة عمليات حي أول المنتزه؛ يفيد حدوث سقوط جزئي للعقار، وبانتقال مسئولي وحدة الإزالة والتدخل السريع بالحي إلى موقع الحادث، تم فرض كردون حديدي حوله لتأمين المارة.



تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.