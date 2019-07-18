المقاصة يفوز على المتحدة وديا في 3 أشواط

فاز فريق مصر للمقاصة ، بقيادة أحمد حسام ميدو ، على المتحدة بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس ، على الملعب الفرعي لستاد الدفاع الجوي ، في أولى اللقاءات الودية للمقاصة استعدادا للموسم الكروي الجديد .

وسجل هدف المقاصة اللاعب الناشئ عبدالله جمعة في الدقيقة 22 من الشوط الأول .

وأقيمت المباراة من ثلاثة أشواط بناءعلى طلب ميدو، وبالاتفاق مع الجهاز الفني لفريق المتحدة ، وأقيم كل شوط في زمن نصف ساعة وشارك المقاصة ب 33 لاعبًا في المباراة ،حيث دفع أحمد حسام ميدو ، خلال الأشواط الثلاثة للمباراة الودية بجميع لاعبي الفريق القدامى والصفقات الجديدة والعائدين من الإعارة وبعض اللاعبين الناشئين والوقوف على مستوي جميع اللاعبين قبل الموسم الجديد.

وأشاد ميدو بالتجربة الودية ، في ظل مشاهدة جميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق والوقوف على الحالة البدنية والفنية لهم ، ومدى استيعابهم لفكره التدريبي خلال فترة الإعداد الأولى والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي في إطار الاستعداد للموسم الجديد .

وحضر محمد عبد السلام رئيس النادي ، المباراة الودية ، في إطار سياسته لتدعيم ومساندة الجهاز الفني للفريق وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد .

ويبدأ فريق المقاصة أولى مبارياته الرسمية ، يوم 1 سبتمبر المقبل ، بمواجهة الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر .