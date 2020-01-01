إيران: وفيات كورونا تقترب من 14 ألف شخص

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد بلغ 13 ألفا و979 شخصا.

وأضافت سادات لاري، في تصريحها الصحفي اليوم السبت، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2166 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 271 ألفا و606 حالات لغاية الآن بينهم 3529 في وضع حرج، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابعت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 235 ألفا و300 شخص حتى الآن، ولكن للأسف توفي 188 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 13 ألفا و979 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليوني و123 ألفا و518 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" فی أنحاء البلاد حتى الآن.