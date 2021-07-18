أمهات المختطفين اليمنيين تطالبن بالافراج عن 83 معتقلا ومخفيا في عدن

طالبت رابطة أمهات المختطفيين اليمنيين، اليوم الأحد، بالإفراج عن 83 معتقلاً ومخفياً منذ خسمة أعوام في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إمارتياً.

وقالت الرابطة في وقفة احتجاجية نفذتها في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، "لايزال 40 معتقلا تعسفيا و43 مخفياً قسراً في سجون قوات الحزام الأمني يعيشون وضعا مأسويا، يفتقدون فيه أدنى الخدمات الصحية، والاحتياجات البسيطة من تهوية ومياه وتبريد، في ظل موجة حرٍ شديدةٍ تجتاح مدينة عدن، وانطفاءات للكهرباء تصل إلى 16ساعة في اليوم، يتفاقم معها وضعهم الصحي، بالإضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية ووباء كوفيد 19".

وحملت رابطة أمهات المختطفين قوات الحزام الأمني المسؤولية الكاملة عن ذلك الوضع "اللا إنساني " في السجون.

ودعت الرابطة الصليب الأحمر بعدن إلى زيارة السجون ، والعمل لحصول المعتقلين داخلها على احتياجاتهم الأساسية والصحية.

كما ناشدت المجتمع الدولي والإقليمي الضغط على المجلس الانتقالي للكشف عن مصير المخفيين قسرا، ووضع قضيتهم في أولويات العمل باتفاق الرياض الثاني.