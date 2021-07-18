أرقام مميزة لموسيماني بعد الظفر بالعاشرة

بات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، محققا للعديد من الأرقام المميزة، بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز.

وتمكن الأهلي، من تحقيق لقب العاشرة، على حساب كايزر تشيفز بعد انتصار بثلاثية دون رد، مساء السبت، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وبات موسيماني المدير الفني الثاني في تاريخ الأهلي الذي يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا في نسختين متتاليتين بعد مانويل جوزيه في 2005 و2006.

وأصبح موسيماني المدير الفني الخامس في تاريخ القارة الإفريقية الذي يحافظ على لقب دوري إفريقيا لموسمين متتاليين.

منذ توليه المسؤولية الفنية للأهلي، لم يخسر موسيماني أي نهائي خاضه مع المارد الأحمر، لعب 4 نهائيات ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا وطلائع الجيش في كأس مصر، وضد نهضة بركان في السوبر الإفريقي وأخيرا ضد كايزر تشيفز ونجح في الفوز بجميعهم.

وتولى موسيماني مسؤولية الإدارة الفنية للأهلي، في أكتوبر الماضي خلفا للسويسري رينيه فايلر.