مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة في الهند

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لقى ما لا يقل عن 26 شخصا حتفهم، عقب أن حوصروا أسفل ركام منازلهم التي انهارت بسبب هطول أمطار غزيرة على مدينة مومباي الهندية وضواحيها لعدة ساعات مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد.

ووقعت الحوادث في الضاحيتين شيمبور وفيكرولي بعد أن هطلت أمطار غزيرة على مومباي .

وقد صدر أعلى تحذير من الأمطار في مومباي، وطلُب من المواطنين عدم الخروج.

ولقى 19 شحصا حتفهم إثر انهيار الأكواخ في شيمبور، وفقا لما قاله مسؤولو الشرطة المحلية.

وأصيب تسعة أخرون، تم إنقاذهم من أسفل الركام، وتم نقلهم للمستشفى.

ومن ناحية أخرى، لقى سبعة أشخاص حتفهم وأصيب اثنان أخران إثر انهيار أكواخ في فيكرولي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين في مومباي.

ونقلت شبكة إن دي تي في عن مسؤولين القول إن عمليات الانقاذ مازالت مستمرة، حيث يخشى أن هناك المزيد من الأشخاص محاصرون أسفل حطام المنازل المنهارة.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه لوقوع ضحايا، وأعلن عن منح تعويضات لأسر الذين لقوا حتفهم وللمصابين.

وغمرت المياه عدة مناطق بالمدينة، عقب هطول أمطار غزيرة، كما تعطلت خدمة القطارات، مما عرقل الحياة اليومية في العاصمة المالية للهند.

وقال مكتب الأرصاد، إن مومباي ستشهد هطول أمطار غزيرة على مدار الخمسة أيام المقبلة.