انتشال جثتي فتاة وشقيقها غرقا بنهر النيل في بني مزار

تسببت موجة الحر الشديدة التي تشهدها محافظة المنيا، في غرق طفلين شقيقين بمجرى نهر النيل، أذ لقيت فتاة، ١٤ عاما، مصرعهما غرقا، أثناء محاولتها إنقاذ شقيقها الطفل، ٦ سنوات، الذي هرب من الحر بمياه نهر النيل، بقرية السلام، مركز بني مزار، شمال المحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة، بغرق فاطمة على عواد، 14 سنة، طالبة، وشقيقها أحمد، 6 سنوات، والمقيمان بقرية السلام بمركز بني مزار، في نهر النيل، أثناء قيام شقيقها بالاستحمام في مجري النهر هربا من الموجة الحارة، تعرض للغرق، فحاولت انقاذه فغرقا معا.

وتم انتشال جثتي الطالبة وشقيقها، وإيداعهما مستشفي بني مزار تحت تصرف النيابة العامة.