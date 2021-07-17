رد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على ما وصفه بسباب تعرض له وأسرته من قِبل إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي في أعقاب أزمة الفنانة حلا شيحا، قائلًا: "المخطط بدأ يكشف عن نفسه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء السبت: "من فعل ذلك هم أصحاب الوجه القبيح ينفذون مخططهم الكبير.. الأمر تجاوز أزمة حلا شيحة، وهذا الموضوع فتح الباب لما هو أكبر من ذلك".

وأشار إلى أن النقابة لن تسكت على حقها مما تعرضت له من قِبل "التيارات التكفيرية السلفية" والتي اتهمها بالتستر وراء الدين، مؤكدًا أن ما يحدث يقف وراؤه مخطط كبير، وليس مجرد قضية ممثلة لكنها قضية منهج.

ورأى زكي، أنه ليس من قبيل الصدفة أن تثار هذه الأزمة ومن ثم تحريكها ضمن مخطط له منهجية واضحة، معتبرًا أنه دخل معركة وعازم على استرداد حقه وجميع الفنانين.

ونوه بأن بدأ إجراءات مقاضاة حاتم الحويني نجل القيادي السلفي أبواسحاق الحويني بسبب هجوم الأخير عليه وتطاوله بالألفاظ، وقال: "أمثال هؤلاء مش هيتاسبوا على الإطلاق.. لا نقبل اعتذارًا من أحد".

وحلا شيحا عنوان أزمة صاخبة هزت الوسط الفني، بدأت بكتابتها منشورًا رفضت فيه إقدام تامر حسني على نشر كليب بحبك، وهو مأخوذ من مشاهد من الفيلم الذي طُرح في دور العرض السينمائية قبل أيام، وقالت حلا إنها حزينة لرؤية هذه المشاهد وأنها تابت عن هذه المرحلة.

تامر رد عليها بالقول إن هذه المشاهد معروضة في دور السينما في الفيلم، وبالتالي ما جدوى الاعتراض على الكليب، كما تحدث عن أنه التزم بالاتفاق فيما بينهما.

في السياق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا بعد الأزمة، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفتها بـ"محاولات العودة للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود» سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الالكترونية أو الصفحات الخاصة، لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة، على حد نص البيان.

وفي تصريحات لـ"الشروق"، قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن حلا شيحا لم يعد لها مكان بالنقابة ولن يكون لها مكان مرة أخرى، مؤكدا أنه ليس بحاجة إلى تلقي شكاوى من أعضاء النقابة حتى يتخذ قرارا مثل هذا.