 أفشة : من يرتدي قميص الأهلي عليه الحفاظ على هذه النعمة - بوابة الشروق
الأحد 18 يوليه 2021 1:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟
النتـائـج تصويت

أفشة : من يرتدي قميص الأهلي عليه الحفاظ على هذه النعمة

عمرو فهمي
نشر في: الأحد 18 يوليه 2021 - 1:04 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يوليه 2021 - 1:04 ص

عبر محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ نادي القرن.

وأضاف: «أضفنا إنجازًا جديدًا يحسب للجهاز الفني وهذا الجيل من اللاعبين، الذي يواصل تسطير التاريخ».

وأوضح: «حققنا بطولة غالية ونجحنا في إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان».

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي يقاتلون دائمًا لإسعاد جماهير الأهلي بحصد البطولات المحلية والقارية، فاللعب للأهلي شرف كبير، ومن يرتدي قميص نادي القرن عليه الحفاظ على هذه النعمة.

وأكد أفشة أنه يجتهد كثيرًا في التدريبات من أجل الظهور بشكل جيد جدا في المباريات، مضيفًا: «ربنا مش ممكن يضيع مجهود حد بيتعب».

وأوضح لاعب الأهلي أن الفريق مقبل على منافسات قوية في مسابقة الدوري، وهذا هو قدر لاعبي الأهلي الذين يبحثون عن حصد البطولات من أجل إسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، مشيرًا إلى أنه يسير بدعوات أسرته التي تسانده بقوة في مشواره مع الكرة، وتبقى كلمة السر في تألقه بعد توفيق المولى عز وجل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك