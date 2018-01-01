الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ولي عهد أبو ظبي

تلقى الرئيس عدبالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ولي عهد أبو ظبي أعرب خلال الاتصال عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها.

وبادل الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد التهنئة بهذه المناسبة المباركة، متمنياً أن يعيدها الله عز وجل على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات.