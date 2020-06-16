تركيا تعلن مقتل أحد جنودها شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية "استشهاد أحد عناصرها في منطقة عملية "المخلب-القفل" المستمرة ضد تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه"الإرهابي شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، "إن الجندي استشهد جراء إطلاق نار من قبل إرهابيي "بي كيه كيه " في منطقة المخلب-القفل"،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كانت "الأناضول" قد نقلت في وقت سابق من اليوم الأحد عن مصادر أمنية تركية القول إن الاستخبارات التركية قد حيدت قياديا من حزب "بي كيه كيه " يدعى عزالدين إنان الملقب حركيا بـ "درسيم ملاطية" في منطقة دهوك-غارا شمالي العراق.

وأضافت أن الاستخبارات التركية نفذت عملية أمنية خلال اجتماع "إنان" مع مجموعة من مسلحي التنظيم بالمنطقة، وتمكنت من تحييده مع عدد آخر.

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من المناطق الجبلية شمالي العراق معقلا لهم وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشنون منها هجمات على الداخل التركي.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.