زاخاروفا: الرئيس الأوكراني لا يريد السلام

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن كييف أكدت مجددا أنها لا تنوي إجراء مفاوضات مع روسيا، وأن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لا يريد السلام.

وقالت زاخاروفا- ردا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، مفادها بأن المفاوضات مع روسيا ممكنة "فقط بعد هزيمتها"- إن "كل من ينتقد روسيا بعدم إجراء مفاوضات مع نظام كييف، يجب أن يعرف أن نظام كييف هو من تخلى عن تلك المفاوضات، وهذا ما أكده كوليبا اليوم مرة أخرى"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن هذا ليس موقف دولة أوكرانيا بل واشنطن أيضا، مؤكدة أن "زيلينسكي ورفاقه لا يريدون السلام".