المستشار الألماني: مصر تلعب دورا محوريا في تحقيق الاستقرار في غزة وليبيا

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتز، بدور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار في المنطقة، قائلا إن "مصر تلعب دورا محوريا في مسألة تثبيت الأوضاع في غزة، كما تلعب دورا كبيرا في ليبيا لبث الاستقرار هناك على أساس إقامة انتخابات حرة ونزيهة".
ونوه شولتز، في كلمته في مستهل مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر المستشارية الألمانية في برلين اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي اتفق على مسار واضح وهو إنجاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، مؤكدا ضرورة السعي حثيثا من أجل تنفيذ ما تمخضت عنه اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، ومن أهمها تقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التحول المناخي.
وأضاف أن العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا تمتد لسبعين عاما، وهي علاقات قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، منوها بأن التعاون بين البلدين خلال هذه الفترة كان كبيرة، ضاربا المثل بالمدرسة الألمانية في مصر، والعديد من المنح الدراسية الممنوحة للطلاب المصريين الذين يدرسون في الجامعات الألمانية، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الألمانية التي تعمل في مصر وهذا مؤشر قوي على ثقة الاقتصاد الألماني بالاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية تطوير المزيد من المشروعات المشتركة في هذه المجالات ولاسيما أن دولة كبيرة مثل ألمانيا تمثل الطاقة والصناعة أهمية كبيرة لها.
وأكد أهمية بدء حوار مجتمعي من أجل المناخ لتحسين الأوضاع وتثبيتها وتعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا وأن يكون هذا التعاون قائم على تفاهم مشترك في هذا المجال.
ولفت شولتز، إلى أن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم تناولت مسألة الأزمة الأوكرانية والتحديات في هذا الصدد، وقال إن كثيرا من الدول التي تقع على بعد من منطقة الصراع المتأجج قد نالها تأثير بالغ مما يحدث في الأراضي الأوكرانية.
وأضاف أن "روسيا خلال حربها على أوكرانيا كبدت المجتمع الدولي خسائر فادحة، وعلينا أن نتخذ قرارا جماعيا ضد هذا الإجراء".