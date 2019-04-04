كيف تسير حياة رعاة الأبقار بمراعي جبال الألب في سلوفينيا؟

تشهد هضبة "فيليكا بلانينا" الواسعة العالية في جبال الألب كامنيك-سافينيا، التي تقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال العاصمة ليوبليانا، الحفاظ على ثقافة رعوية خاصة وأصيلة لأجيال.

وبمجرد ذوبان الجليد في شهر يونيو من كل عام، يقود الرعاة الذين يعيشون في القرى المجاورة، أبقارهم إلى الجبال لرعيها في المروج الخضراء حتى يحل شهر سبتمبر. ويستغرق وقت صعود الأبقار للجبال نحو 4 ساعات. ومن الممكن أن يصل عدد الأبقار التي تصعد إلى الهضبة المرتفعة خلال أشهر الصيف لما يصل إلى 500 بقرة، حيث يبقى الرعاة معها طوال الوقت.

وإلى جانب رعاية الحيوانات، يعتني الرعاة أيضا بالمراعي، التي تصل مساحتها هناك مجمعة إلى حوالي 500 هكتار، أي ما يعادل نحو 700 ملعب كرة قدم. إنهم يقومون بقطع الأشجار المريضة ويعتنون بالطرق ويجزون المروج ويحافظون على الأكواخ ويهتمون بالطبيعة وينتجون الحليب والجبن.

وجدير بالذكر أن هناك أكثر من 100 كوخ في "فيليكا بلانينا"، إلا أنه لا يزال هناك نحو 20 فقط من الرعاة الذين يمارسون عملهم. وبينما يعتبر من التقليدي أن يعتني كل واحد منهم بما يتراوح بين 5 و10 بقرات فقط، أصبح العدد حاليا أكثر من ذلك بكثير.