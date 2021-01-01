تنمية الصعيد: إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي تحقق تنمية اقتصادية شاملة

قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن محافظات الصعيد تشهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء الأحد، أن هذه الإنجازات تتنوع بين تطوير بنية تحتية ومد جسور وتطوير محطات القطارات وتوفير أكثر من وسيلة انتقال بين محافظات الصعيد وإنشاء طرق.

وأشار إلى أن العنصر الأهم في التنمية يتمثل في إنشاء طرق تسهل حركة تنقل المواطنين، مشيدا بقراري الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة إسنا الجديدة في محافظة الأقصر، وتخصيص مساحة لمدينة تنمية عمرانية في أسوان.

ولفت إلى أن المدن التنموية تتسم بأنها متكاملة وتحقق الحياة الكريمة سواء في الإقامة أو السكن أو الطرق أو التعليم أو الصحة، كما توفر فرص عمل للمواطنين في الصعيد، وتفتح مجالات كثيرة لمواجهة التحديات في الصعيد.

ونوه بأن المشروعات التي تنفذها الدولة تتيح مستقبلا مشرقا للمواطنين، عبر تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وفتح آفاق للأجيال.