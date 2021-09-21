أبدى نادي إنتر ميامي الأمريكي ومالكه الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام اهتماما بضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وألمح خافيير اسينسي رئيس مكتب الأعمال في إنتر ميامي في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فريقه سيبحث إمكانية التعاقد مع ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في نهاية الموسم المقبل، ويحظى اللاعب باهتمام إنتر ميامي، لكن اسينسي أشار إلى أن هذا الهدف قد يكون غير واقعي.

ولدى سؤاله عن إمكانية التعاقد مع لاعبين من عينة ميسي، قال اسينسي "نعم مع بعض التحفظ، لا يمكننا أن نقارن ليو ميسي بأي لاعب أخر، إنه مختلف".

وأضاف "قلنا إننا نتطلع لأن نكون نقطة مرجعية في كرة القدم الأمريكية، وللقيام بذلك فإن الشيء الأهم هو اللاعبين والعرض الذي يمكنك تقديمه".

وأشار "للقيام بذلك تحتاج إلى أفضل اللاعبين، وجودهم يعتبر هدف حقيقي في هذا النادي، وبالنسبة لميسي، فيأتي هو (أولا) ثم البقية الأخرين (من خلفه)".

يُذكر أن اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، خاض تجربة احترافية في الدوري الإمريكي خلال مسيرته كلاعب، حيث انضم لصفوف فريق لوس أنجلوس جالاكسي في الفترة بين عامي 2007 – 2012، وبعد مرور 6 سنوات فقط، انضم المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب إيه سي ميلان الحالي، إلى صفوف لوس أنجلوس، ولعب معهم لمدة موسمًا واحدًا، ومن ثم عاد مرة أخرى إلى الميلان.