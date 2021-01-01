 أمير مرتضى: أرفض الحديث عن مفاوضات ضم السعيد ورمضان صبحي - بوابة الشروق
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أمير مرتضى: أرفض الحديث عن مفاوضات ضم السعيد ورمضان صبحي

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 18 يوليه 2022 - 2:36 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يوليه 2022 - 2:36 م

رفض أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بدخول ناديه في مفاوضات لضم عبدالله السعيد أو رمضان صبحي لصفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وارتبط اسم السعيد ورمضان بالانضمام للزمالك في الموسم المقبل، في ظل سعي إدارة النادي تدعيم صفوف الفريق، بعدد من اللاعبين المميزين، بموافقة البرتغالي جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية:" في الوقت الراهن لا يمكن التحدث عن ضم عبدالله السعيد أو غيره من اللاعبين لصفوف الفريق".

وأضاف:" الحديث عن الصفقات بالوقت الحالي يضر النادي واللاعب وفريقه الحالي".

وأكمل:" لن نعلن عن أي ضم أي صفقة للفريق إلا مع نهاية الموسم الجاري، وبكل تأكيد اللاعب الذي سنتعاقد معه سيكون إضافة قوية للزمالك".

وانتقل أمير مرتضى للحديث عن رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي قائلًا :" الزمالك تأثر بالسلب بعد رحيل فرجاني عن صفوفه".


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