 بوتين يصل إلى طهران لحضور القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني والتركي - بوابة الشروق
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بوتين يصل إلى طهران لحضور القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني والتركي

د ب أ
نشر في: الإثنين 18 يوليه 2022 - 11:20 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يوليه 2022 - 11:20 م

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران لحضور القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن أردوغان والوفد المرافق له وصلا إلى مطار مهر آباد في طهران.

ومن المنتظر أن يجري الزعماء الثلاثة محادثاتهم في قصر سعد آباد غدا الثلاثاء، وذكرت التصريحات الرسمية أن القضية الرئيسية ستكون الوضع في سوريا، ويتوقع مراقبون أن يبحث المجتمعون أيضا الحرب الروسية على أوكرانيا.

كانت الدول الثلاث أجرت مفاوضات في فترة ماضية حول مستقبل سوريا .

وهذه القمة هى السابعة لرؤساء جمهوريات الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة استانا.

يذكر أن القمة الأولى للدول الثلاث عقدت بمنتجع سوتشي الروسي في عام 2017 وذلك عقب المفاوضات التي جرت في مدينة استانا بكازاخستان، بين ممثلي أطراف النزاع السوري لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا.

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