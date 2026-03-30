إيران تكشف صور مسيّرة «شاهد-136» برسوم لأهداف أمريكية

كشف إيران صورا للمسيرة "شاهد-136" زُيّنت برسوم ترمز إلى معدات عسكرية أمريكية، وذلك بعد استهداف منظومات دفاعية وطائرة إنذار مبكر من طراز "E-3 أواكس" في المنطقة.





ونشرت القوات المسلحة الإيرانية الصور وكتبت على إحدى المسيرات عبارة:"ماذا بعد؟".



ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرس الثوري في الإعلان عن استهداف قواعد وبنى تحتية عسكرية أمريكية في المنطقة، ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران منذ 28 فبراير الماضي.



وترافقت هذه الصور مع تقارير أشارت إلى استهداف طائرة الأواكس الأمريكية وتدميرها في قاعدة جوية بالشرق الأوسط، حيث حملت "شاهد-136" رسوماً تُجسّد قائمة الأهداف التي طالتها، بما في ذلك صواريخ دفاع جوي ومحطات حرب إلكترونية ورادارات متطورة.

كما أظهرت صورة أخرى للطائرة المسيرة الإيرانية وقد كتب عليها مجموعة من الأهداف الأمريكية التي تدل على أنه "تم ضربها بنجاح"، وعبارة باللغة الإنجليزية: ?WHAT'S THE NEXT في إشارة إلى الأهداف القادمة الموجودة على لائحة الجيش الإيراني.



وتعكس هذه التطورات اتساع رقعة المواجهة بين طهران وواشنطن، في وقت تتصاعد فيه وتيرة الضربات المتبادلة مما يرشح المشهد الإقليمي لمزيد من التعقيد في الأيام المقبلة.