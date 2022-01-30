وزير بولندي: لا نرى سببا لإنهاء حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا في سبتمبر المقبل

قال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس، في حوار إذاعي، إنه لا يرى أي "دافع حقيقي" لإنهاء حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا في 15 سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تيلوس القول، إنه يأمل أن تقرر الدول الأوروبية الخمس التي فرضت الحظر تمديده حتى نهاية العام.

وكانت بولندا قد أعلنت في أبريل الماضي حظر استيراد الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) حين ذاك عن ياروسلاف كاتشينسكي رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم قوله في مؤتمر صحفي في مدينة ليزه شمال شرق البلاد إن الحكومة قررت هذا الأمر وأضاف كاتشينسكي (73 عاما): "كنا وسنظل أصدقاء وحلفاء أوكرانيا بدون أدنى تغيير".

في الوقت نفسه، رأى كاتشينسكي أنه يجب مع ذلك حماية مصالح المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون من مصلحة الحكومة في كييف أن تواجه بولندا أزمة.

يذكر أن بولندا تعد من أهم الدول الداعمة لأوكرانيا سياسيا وعسكريا لكن المزارعين في بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي يشعرون بأن وجودهم بات مهددا بسبب سماح الاتحاد الأوروبي باستيراد كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، ومن ثم كانت هناك احتجاجات للمزارعين استقال على إثرها وزير الزراعة البولندي هنريك كوفالتشيك ليحل محله روبرت تيلوس.