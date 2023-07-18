تقديم خدمات طبية لـ318 مواطنا خلال قافلة طبية في الرحمانية بالبحيرة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية، وتمكين مواطني القرى من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم، أن وحدة السكان بالمحافظة نسقت مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية سمخراط، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وتم خلال القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 280 حالة مابين باطنة وأطفال وجلدية، وتم صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى مشاركة السيارة المتنقلة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الخدمة الطبية لـ38 حالة ما بين كشف ومشورة، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى مشاركة مبادرة رئيس الجمهورية "100 يوم صحة".

كما تم تقديم خدمات بيطرية، حيث تم رش وتجريع 350 رأس ماشية ورش جماعي لـ 300 رأس أغنام، و10 من الدواب.

وتم خلال القافلة إلقاء محاضرة حول خطورة الزواج المبكر، وتكريم مجموعة من الطلبة والطالبات المتفوقين والمتميزين|، وتقديم شهادات التقدير لهم، وتم استكتاب 12 مواطنًا من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية، وكذا توفير سلع غذائيه مشاركة مجتمعية.

فيما تم توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة، ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية، ونقلها للمكان المخصص لها.