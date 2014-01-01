رئيس جامعة كفر الشيخ: ساهمنا في محو أمية 30 ألف مواطن في 4 سنوات

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن محو أمية الكبار استراتيجية وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في 2014.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة مشاركة في هذه الجهود، معربا عن تقديره وشكره للرئيس السيسي لاهتمامه بمبادرة تعليم الكبار وإصراره على فكرة «لا يليق بمصر أن تكون لديها أمية».

وذكر أن طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ ساهموا في محو أمية 30 ألف مواطن من المحافظة خلال آخر 4 سنوات، موضحا أنه يتم عقد أربع دورات في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

ووجه، رسالة شكر لطلبة الجامعة على مشاركتهم في المبادرة والمساعدة على محو أمية 6 آلاف مواطن خلال 30 يوما بدورة أبريل (الحالية)، ضمن استراتيجية الجامعة في نشر العلم ومحاربة الجهل وتفعيل دورها الرائد في خدمة المجتمع.

ولفت إلى أن هناك حوالي 12 ألف مواطن مقيد في دورة أبريل الحالية، حضر منهم ما يقارب 8 آلاف مواطن، ونجح فيها 6 آلاف و316 مواطنا.