خفر السواحل الأمريكي يصادر مخدرات من سفن بالمحيط الهادئ بقيمة 158 مليون دولار

أعلن مسئولون أمريكيون أن خفر السواحل صادر مخدرات من على متن 3 سفن بالمحيط الهادئ، وأن قيمة الكمية المصادرة تصل إلى 158 مليون دولار أمريكي.



وقال الفرع العسكري في خفر السواحل في بيان إنه تمت مصادرة أكثر من 11600 رطل (5261.6715 كيلوجرام) من الكوكايين و5500 رطل (2494.758 كيلوجرام) من الماريجوانا خلال دوريات مكافحة المخدرات في شرق المحيط الهادئ بين مايو الماضي ويوليو الجاري، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وقال قائد خفر السواحل في المنطقة 11، الأدميرال أندرو سوجيموتو إن كل من عناصر سفن Cutters Vigilant وMohawk وSteadfast عملوا جميعا "بجد لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعطيل تدفق المخدرات ومنع وصول كمية كبيرة من المخدرات إلى الولايات المتحدة".



وأظهرت الصور التي نشرها خفر السواحل عبر موقعه الإلكتروني عبوات مخدرات كبيرة وملفوفة بإحكام. وساهمت وكالات متعددة من وزارات الدفاع والعدل والأمن الداخلي في عمليات ضبط المخدرات، كما شاركت البحرية المكسيكية.



وتأتي عملية نقل المخدرات الكبرى هذا الشهر بعد أن أفرغ قاطع آخر تابع لخفر السواحل ما يزيد عن 14 ألف رطل من الكوكايين بقيمة تزيد عن 185 مليون دولار في ميامي الشهر الماضي.



واعتقلت السلطات 12 مهرب مخدرات خلال تلك الجهود التي شملت تسع قضايا منفصلة.