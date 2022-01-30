سلاح الجو الأوكراني: روسيا تشن هجمات جوية على جنوب أوكرانيا وشرقها

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قال سلاح الجو الأوكراني، الثلاثاء، إن روسيا شنت هجمات جوية خلال الليل على جنوب أوكرانيا وشرقها باستخدام طائرات بدون طيار (ردون) وربما صواريخ باليستية.

وأضاف سلاح الجو عبر تطبيق تليجرام أن ميناء أوديسا الجنوبي ومناطق ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا ودنيبروبيتروفسك تواجه تهديد هجمات الطائرات بدون طيار الروسية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال إن روسيا قد تكون تستخدم أسلحة باليستية لمهاجمة مناطق بولتافا وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وكيروفوهراد.

قال رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا إن نظم الدفاع الجوي تدخلت لصد هجمات بطائرات درون روسية.