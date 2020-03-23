نيجيريا ترفع سعر البنزين بنسبة 15%

أعلنت شركة النفط الحكومية النيجيرية اليوم الاثنين، زيادة أسعار البنزين بنسبة 15% تقريبا، بعد أسابيع من زيادتها بنسبة 200% عقب إلغاء دعم الوقود والتراجع الحاد في قيمة العملة المحلية مما أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة النفط الوطنية النيجيرية رفعت سعر لتر البنزين إلى 617 نايرا (78ر0 دولار) مقابل 537 نايرا في العاصمة أبوجا.



كان الرئيس النيجيري بولا تينوبو قد ألغى في مايو الماضي دعم الوقود الذي كلف الحكومة حوالي 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، وفتح السوق امام مستوردي الوقود الآخرين منهيا احتكار الشركة الحكومية لاستيراد الوقود.



وفي مايو الماضي، رفعت شركة النفط الوطنية سعر اللتر إلى 488 نايرا نيجيرية (05ر1 دولار) مقابل 184 نايرا في مدينة لاجوس العاصمة التجارية للبلاد. كما رفعت سعر اللتر في العاصمة السياسية أبوجا من 194 نايرا إلى 537 نايرا.



وفي خطاب تنصيبه، أعلن الرئيس النيجيري انتهاء عقود من الدعم الحكومي لأسعار البنزين. وتوقفت الكثير من محطات الوقود في مختلف أنحاء نيجيريا عن بيع البنزين بعد الإعلان لتعديل الأسعار. واصطفت طوابير السيارات أمام المحطات للحصول على الوقود.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار التخلي عن الدعم أدى إلى ارتفاع السندات الدولارية النيجيرية أمس.



وبحسب التقديرات كانت الدولة الأكثر إنتاجا للنفط الخام في أفريقيا ستخصص حوالي 6 تريليونات نايرا (9ر12 مليار دولار) بما يعادل نحو ثلثي عائدات صادراتها من النفط والغاز الطبيعي لتغطية نفقات دعم الوقود خلال العام الحالي إذا لم يتم إلغاء هذا الدعم.