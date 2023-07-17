بايدن يدعو نتنياهو للقاء في الولايات المتحدة بعد أشهر من التوتر

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في وقت ما من فصل الخريف الحالي، بعد أن أبدى عدم التسرع في توجيه دعوة إلى الزعيم اليميني.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي بعد مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو، :"سيكون هناك اجتماع هنا في الولايات المتحدة في وقت ما في الخريف".

وقال كيربي إن بايدن لا يزال يواجه مشكلات كبيرة بسبب خطة نتنياهو للإصلاح القضائي - التي أثارت الاحتجاجات الجماهيرية والإضرابات في لعدة أشهر - إضافة إلى السلوك "المتطرف" لبعض أعضاء حكومة نتنياهو.

وقال كيربي :" هذه المخاوف لا تزال قائمة. إنها مزعجة".

من ناحية أخرى قال مكتب نتنياهو في بيان إن دعوة بايدن جاءت خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو اليوم الاثنين،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

ولكن المكتب لم يذكر أن الاجتماع سوف يُعقد في البيت الأبيض مثلما كان يأمل نتنياهو على الأرجح .

وأضاف المكتب أنه تم توجيه الدعوة خلال اتصال هاتفي "دافئ وطويل " . ويعد هذا أول اتصال بين بايدن ونتنياهو منذ شهور.

وجاء الاتصال الهاتفي قبل توجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، مساء اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة، حيث سيخاطب جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس الأمريكي، الذي سيُعقد في جلسة خاصة بمناسبة مرور 75 عامًا على قيام دولة إسرائيل.

كان بايدن قد وصف الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "الأكثر تطرفا" على الإطلاق ، كما انتقد الإصلاح القضائي وسياسة القدس في الضفة الغربية