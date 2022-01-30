اليابان تبحث فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن "بلاده تدرس إمكانية فرض عقوبات اقتصادية إضافية ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، عقب قرار الدول الغربية تشديد الحظر على صادرات السيارات".

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، قوله في مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستبحث الخطوات اللازمة "في ضوء الإجراءات العقابية الأوروبية والأمريكية"، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن بعد.

وأوضح محللون أنه في الوقت الذي حظرت فيه اليابان شحنات من السيارات الفاخرة لروسيا تزيد قيمتها على 6 ملايين ين ياباني "43 ألف دولار" منذ أبريل من العام الماضي، قد تشمل العقوبات الإضافية السيارات المستعملة الأقل تكلفة والتي يزداد الطلب عليها في روسيا.

وانتقد ماتسونو أيضا انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وقال إنه قرار "مؤسف للغاية"، وإن اليابان ستراقب عن كثب مدى تأثيره على إمدادات الغذاء العالمية.

وأضاف المسئول الياباني، أنه بالتعاون مع دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والمجتمع الدولي، سوف تدعو اليابان "روسيا بشدة إلى العودة إلى إطار اتفاق تصدير الحبوب لضمان إعادة العمل بتلك المبادرة".