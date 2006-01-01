عبير الغنيمي: معرض مياه عميقة وفوق الأرض يقدم رؤيا تجريدية تعتمد الأسلوب الحر

قالت الفنانة الكويتية عبير الغنيمي، إن معرض "مياه عميقة وفوق الأرض"، يقدم رؤيا تجريدية تعتمد على الأسلوب الحر في محاولة لإعادة التعرف علي من خلال تسخير اللون والخطوط اعتمادًا على منظوري لخبرتي الحياتية في ارتباطها بالطبيعة وجميع الكينونات من حولي.

وأضافت "الغنيمي"، أن الشق الأول من التجربة يبدأ من العمق "مياه عميقة"، وهو لا مرأي في أغلب الأوقات لمن لم يتصالح مع نفسه في المجمل.

وتابعت: "نتمكن من رؤية هذا العمق عندما نطلق العنان لألواننا أن تتفتح، وحينها تتجلى البصيرة عندما نتعامل مع مخاوفنا من المعرفة وتنقيح الذات".

وأكملت "الشق الثاني فوق الأرض هو ما يتجلى لنا عندما نعيد كشف الذات، وهو رؤيانا الخاصة لكل ما هو مخزون في الذاكرة من أماكن وشخوص وحالات ويعيننا أن نصل إلى منتهانا من الاتزان اللازم كي نسعى في الحياة".

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور وليد قانوش، غدا الأربعاء 19 يوليو معرض "مياه عميقة وفوق الأرض" للفنانة عبير الغنيمي، بقاعة نهضة مصر، في تمام الساعة السابعة مساءً بمركز محمود مختار الثقافي، بحضور لفيف من الفنانين، ويستمر عرض الأعمال حتى 30 يوليو الجاري.

وعبير الغنيمي من مواليد الكويت في شهر إبريل لعام 1968، حاصلة على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة 1989، ودبلوم في تدريس العامية المصرية للأجانب ودبلوم اللغة الألمانية من الجامعة الحرة في برلين 1992، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال عام 2006، وتدرجت في الوظائف حتى تقلدت عدة مناصب إدارية عليا لدى شركات دولية ومصرية، وتعمل الآن كخبيرة دولية في مجال تنمية الموارد البشرية.