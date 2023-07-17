7 أندية تشارك في النسخة الثانية من دوري الرديف السعودي

تشارك أندية الشباب والفتح والاتفاق والفيحاء وأبها والوحدة والخليج في النسخة الثانية من دوري الرديف السعودي للموسم الرياضي المقبل 2023-2024.

ويأتي ذلك بناءً على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد الاتفاق مع أندية دوري روشن للمحترفين على استمرار المشاركة في الدوري الرديف بشكل اختياري للأندية في الموسم المقبل على غرار ما تم في الموسم الماضي 2022-2023.

وجاء القرار بناءً على الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات مع أندية دوري روشن ورابطة دوري المحترفين والاستماع لوجهات النظر واستعراض روزنامة الموسم الرياضي المقبل ستشهد عدد من المشاركات الخارجية ومعسكرات المنتخبات الوطنية، حيث ستشهد مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا في قطر وإقامة كأس آسيا تحت 23 عامًا في أبريل.

ومن المقرر أن تحصل الأندية المشاركة في الدوري الرديف للموسم المقبل على مبلغ 5 ملايين ريال تمثل الدعم للمشاركة، إضافة إلى رفع عدد اللاعبين المسجلين بالفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبًا.

من جانب آخر، تعقد لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد غدٍ الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع الأندية السبعة لمناقشة انطلاق دوري الرديف للموسم المقبل، وذلك عبر التواصل المرئي.

وكان الاتفاق توج بطلًا للنسخة الأولى من الدوري السعودي الرديف الموسم الماضي والذي شهد مشاركة 7 أندية هي الاتفاق، الشباب، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.