وكيل أول مجلس النواب: نوصي بمنح الثقة لبرنامج الحكومة الجديدة

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديدة – حال تنفيذه - سيسهم في تحسن مستوى معيشة المواطن المصري، وتحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص عمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وأضاف خلال الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، صباح الخميس، أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، ترى أن برنامج الحكومة تتوفر به المحددات الأساسية الواجب مراعاتها.

وأشار إلى أن تلك المحددات تشمل: التوافق مع الدستور، ووضع إطار زمني عام، وتحديد مصادر التمويل، ووضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع آلية لضمان تنفيذ البرامج والسياسات.

ولفت إلى أن اللجنة تشدد على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والحكمة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وكذلك عدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.

وذكر أن اللجنة ترى بأن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأساسية، عامل جوهري في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة.

وأوضح أن اللجنة توصي بمنح الثقة لبرنامج الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تضع الحكومة توصيات اللجنة محل التنفيذ.

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة، اليوم الخميس، للتصويت على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.