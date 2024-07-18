الهند تحذر مواطنيها من التحرك غير الضروري في بنجلاديش

أصدرت المفوضية العليا الهندية في دكا مذكرة عاجلة للمواطنين والطلاب الهنود في بنجلاديش تحذرهم من التحرك غير الضروري وتطالبهم بالحد من الحركة خارج أماكن إقامتهم بسبب تصاعد أعمال العنف في بنجلاديش.

وذكرت شبكة " ان دي تي في" أن المذكرة تأتي في أعقاب وقوع اشتباكات عنيفة بين الطلاب والشرطة في دكا، بعد قرار حكومة بنجلاديش إغلاق جميع الجامعات العامة والخاصة.

وكانت رئيسة الوزراء البنجلاديشية شيخة حسينة قد حثت أمس الأربعاء المحتجين الطلاب على انتظار حكم المحكمة النهائي بشأن إصلاحات حصص الوظائف الحكومية، فيما تطلق بنجلاديش تحقيقا في الاحتجاجات العنيفة التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.

وأفادت السلطات بأن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم أمس الأول الثلاثاء بعدما اندلع العنف في عدة أنحاء من البلاد، فيما اشتبك المحتجون مع أنصار الحزب الحاكم والشرطة.

وأعلنت رئيسة الوزراء تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في العنف، مشيرة إلى أن المتورطين في القتل والنهب وأعمال التخريب سيمثلون أمام العدالة.

ويخصص نظام الحصص الوظيفية في بنجلاديش أكثر من نصف وظائف الخدمة المدنية لمجموعات محددة مثل قطاع أبطال حرب 1971 والنساء وسكان الأحياء الفقيرة والأقليات العرقية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويحتج الطلاب على مستوى البلاد ضد الإصلاحات في نظام الحصص منذ مطلع الشهر الجاري، بعدما أمرت محكمة عليا بإعادة العمل بحصص الوظائف، التي تم إلغاؤها في 2018 في مواجهة احتجاجات طلابية ضخمة.



