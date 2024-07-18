محافظ كفر الشيخ: المركز التكنولوجي بمطوبس يقدم خدمات متكاملة للمواطنين

محافظ كفر الشيخ يشيد بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز الخدمية ببني بكار في مطوبس

تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مركز خدمات المواطنين، ومجمع الخدمات الزراعية، ونقطة إطفاء بني بكار بمركز مطوبس، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري.

وحضر الجولة التي أجراها محافظ كفر الشيخ، كل من الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات القومية، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المجمعات الخدمية بقرية بني بكار حلم للأهالي تحقق بجهود مؤسسات الدولة وعمل جماعي مشرف، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ذاكرا أن المواطن يستطيع من خلال المركز التكنولوجي أن يتعامل مع أكثر من شباك بالمركز، لتقديم الخدمات المتكاملة.

وأوضح أنه بمثابة مقر حكومي للمواطن مثل مجمع المصانع، ومجمع التحرير بالقاهرة، ولكنه مجمع خاص بالقرية يخدم المواطن دون اللجوء للذهاب إلى مركز مطوبس أو مدينة كفرالشيخ (عاصمة المحافظة)، بالإضافة إلى مجمع زراعة للخدمات الزراعية، لخدمة أهالي بني بكار كباب للخير ودعماً للمزارعين وتوعيتهم لمضاعفة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية، ضمن مشروعات "حياة كريمة" بمركز مطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن نقطة إطفاء بني بكار بمركز مطوبس تقع على مساحة 200 متر، مجهزة بسعة سيارتين إطفاء، حيث تقع ضمن 5 وحدات على مستوي المركز، وهي أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".