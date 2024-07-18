حل الفريق كام الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، قبل يومين ضيفًا على الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، وتحدث خلال اللقاء عن اعتزام مصر «تصنيع الدولار»، فماذا يعني الوزير بتلك العبارة؟

أوضح الوزير، أن مصر تعتزم «تصنيع الدولار»، بمعنى زيادة الموارد من العملة الأجنبية عبر تعزيز التصنيع المحلي والتصدير وخفض سعر العملة إلى النصف، قائلًا: «إحنا هنصنع الدولار، يعني هيبقى عندي دولار زيادة، بدل ما هو النهاردة بـ50 جنيهًا ممكن ينزل لـ25 جنيهًا».

وأشار إلى أن خفض سعر الدولار بمعدل النصف سينعكس بالتبعية على تكلفة السلع الأساسية التي تستوردها الدولة من الخارج، وعلى رأسها القمح.

وضرب مثالًا بسعر رغيف الخبز المدعم والذي يُكلف الدولة حاليًا 120 قرشًا، مضيفًا: «لو صنعت وزودت الدخل من الدولار، فالدولار سيتراجع والجنيه يتحسن قدامه، وبالتالي تنخفض تكلفة الرغيف على الدولة إلى 60 قرشًا بدلًا من 120».

وذكر أن الوفر الذي حققته الدولة في تكلفة سعر رغيف الخبز ستوجهه لدعم مجالات أخرى كالصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي وغيرها.

وأكمل: «طب لو اجتهدنا شويه وصنعنا أكثر والدولار بقي بـ10 جنيهات، هو ده مش ممكن يحصل؟ ممكن يحصل، طب لو بقى بـ10 يعني الرغيف هيكلف الدولة 24 قرشًا وهتتحمل 4 قروش في الدعم فقط وتستخدم الباقي في الصحة والتعليم وغيره».