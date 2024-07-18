البرلمان الأوروبي ينتخب فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية

الأكثر قراءة
شريف الجبلي: كامل الوزير حطم البيروقراطية.. مفيش مصنع حيقفل
الفريق كامل الوزير: السائحون الألمان والروس أول من طالبوا بتنفيذ القطار السريع بين الغردقة والأقصر
رئيس وزراء إثيوبيا يصف تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي بالإنجاز التاريخي
قصة فلسطيني من متلازمة داون نهشه كلب إسرائيلي حتى الموت
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
انتخب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أورسولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبي لفترة ثانية.