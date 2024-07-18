 البرلمان الأوروبي ينتخب فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية - بوابة الشروق
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البرلمان الأوروبي ينتخب فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية

ستراسبورج (د ب أ)
نشر في: الخميس 18 يوليه 2024 - 3:32 م | آخر تحديث: الخميس 18 يوليه 2024 - 3:32 م

انتخب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أورسولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبي لفترة ثانية.


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